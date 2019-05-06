Burhaniye'de spor şenliği coşkusu

Spor Şenliği adı altında düzenlenen etkinlikte görev alan gençlere madalya ve kupaları verildi.

Atatürk Spor Salonundaki, jimnastik, güreş ve tekvando gösterileri yoğun ilgi gördü. Sporcuların ödülleri de Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkan Vekili Bülent Başaran, Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. M.Oğuzhan İlban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Sabri Pekşen tarafından verildi. Sporcuların antrenörlerinin öncülüğündeki gösterileri yoğun ilgi gördü. Gösteriye katılan ekiplere kupaları verilirken, bütün sporcular da madalyalarla ödüllendirildi. Gösterinin ilgi gördüğünü anlatan Güreş Antrenörü Züref Sofuoğlu, “Güreş kursunda 25 sporcu ile çalışma yapıyoruz. Gösteriye de 9 sporcu ile katıldık. Sporcularımız çok güzel bir gösteri sergiledi. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi. Tekvando antrenörü Şeref Firidinoğlu da, ”Tekvando ve jimnastik antrenörü olarak öğrencilerimizle güzel bir gösteri yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Gösterimiz gayet güzel geçti. Bunun daha sonraki yıllarda da olacağına inanıyoruz. 60 kişilik bir ekibim vardı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi. Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Dükancı ise, ”Okullarımızda “Okullar Hayat Olsun” projesi kapsamında voleybol, futbol, jimnastik, güreş, badminton ve boks kursları açmış bulunmaktayız. Bu gün burada bunların finalini yapmıştık. Bu gösterinin sonunda sporcularımıza madalyalarını ve kupalarını takdim ettik. Biz bu kursları açarken, okullarımızda öğrencilerin madde bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığından uzak durmalarını hedefliyoruz. Kursların artarak devamını ve daha çok çocuğun katılmasını istiyoruz” dedi.