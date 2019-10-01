Burhaniye'de "Sporda Yetenek 10'la Gelecek Projesi” başarıyı artırdı

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın öncülüğünde başlatılan ve iki yıldır Balıkesir merkez ve 20 ilçesinde başarıyla uygulanan "Sporda Yetenek 10'la Gelecek Projesi” devam ediyor. Projenin değerlendirme toplantısı, Kaymakam Hüseyin Öner başkanlığında Kaymakamlık Konferans Salonunda yapıldı.

Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Sabri Pekşen, Halk Eğitim Müdürü Bülent Dükancı, beden eğitimi öğretmenleri ve spor salonu olan okulların müdürlerinin katılım sağladığı toplantıda, projenin daha sağlıklı yürütülebilmesi için bilgilendirme yapılarak katılanların görüşleri alındı. Sporda Yetenek 10'la Gelecek Projesi'nin büyük katkılar sağladığını anlatan Kaymakam Hüseyin Öner, “Projenin katkılarıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin ilçemize madalyalar ve kupalarla geri döndüğüne şahit oluyoruz. Projenin hedef kitlesi olan 7-14 yaş arası maddi ve sosyal sıkıntılar içinde olan, kendiliğinden spora, sanatsal ve kültürel faaliyetlere erişemeyen çocukları bu etkinliklere yönlendirme amacını bu yıl da kararlılıkla sürdüreceğiz. Yetenekli olduğu halde maddi imkansızlıklar nedeniyle sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklere katılamayan öğrencilerimize ulaşarak ihtiyaç duyduğu eğitim ve imkanları ulaştıracağız. Bu proje, sportif etkinlikler haricinde sosyal ve kültürel alanlarda da gençliğe hizmet etmeyi, onlara yön vermeyi amaçlamaktadır” dedi.