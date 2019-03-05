Burhaniye'de su baskınlarını önlemek için menfezler temizleniyor

Öğretmenler Mahallesinde menfez temizliği yapan Belediye ekipleri takdir toplarken, çalışmanın bütün cadde ve sokaklarda yapıldığı kaydedildi.

Muammer Aksoy Caddesinde Salih Adıyaman'ın öncülüğünde çalışmalarını sürdüren temizlik ekipleri, menfezlerden traktörler dolusu çöp çıkardı. Vatandaşlardan menfezlere çöp atmamalarını isteyen Belediye Başkanı Necdet Uysal, su baskınlarının önüne geçebilmek için yoğun bir çalışma yapıldığını anlattı. Caddenin iki yanında çalışma yapıldığını anlatan Salih Adıyaman, “Çalışmalar sırasında menfezlerden çok miktarda çöp çıkmaktadır. Vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz. Menfezlere çöp atılmasın” dedi.