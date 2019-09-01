İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniye'de su kabakları hat sanatı ile değer kazandı

Burhaniye ilçesinde, memur emeklisi Mahmut Ertan’ın hat sanatı ile süslediği su kabakları yoğun ilgi gördü.

Burhaniye ilçesinde, memur emeklisi Mahmut Ertan'ın hat sanatı ile süslediği su kabakları yoğun ilgi gördü. Su kabaklarının tanesini 750 ile bin 500 lira arasında sattığını anlatan Ertan, hattatlık eğitimi aldığını ve su kabağı işleme kursuna katıldığını söyledi.


Burhaniye'de 70 yaşındaki Mahmut Ertan'ın Ören meydanında sergilediği hat sanatı ile süslenmiş su kabakları ilgi gördü. 10 yıl önce Devlet Su İşlerinden emekli olduğunu anlatan 5 çocuk ve 17 torun sahibi Mahmut Ertan, “Yıllar önce hattatlık eğitimi aldım. Geçtiğimiz yıl da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde su kabağı işlemeciliği kursuna katıldım. Evimde hazırladığım kabakları burada satıyorum. Kabakların tanesini büyüklüğüne göre 750 lira ile bin 500 lira arasında fiyatlarla satıyorum. Kabakları özel alaşımlarla hazırladığım için 50 yıla kadar dayanır. İşimi severek yapıyorum. Kabakları süslemek beni dinlendiriyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.