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Burhaniye'de su kesintileri tepkilere neden oluyor

Burhaniye’nin sahil mahallelerinde yaşanan su kesintileri tepkilere neden oldu.

Burhaniye'nin sahil mahallelerinde yaşanan su kesintileri tepkilere neden oldu. Önlem alınmasını isteyen Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt, Ören, İskele ve Pelitköy sahillerinde sıkıntının büyük olduğunu söyledi.


Yüksek kesimlere su çıkmadığını anlatan ve şikayetlerin arttığını belirten dikkat çeken Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt, “Bizim mahallemizde kış aylarında 4 bin olan nüfus bayram yoğunluğu nedeniyle şimdi 35-40 bine ulaştı. Bu nedenle su yetmiyor. Su şebekesinin yenilenerek sorunun çözümünü bekliyoruz. Aynı sıkıntı İskele ve Pelitköy mahallelerinde de sıkıntı yaşanıyor. Yoğun şikayet geliyor. Su sıkıntısı yüzünden tatilini yarıda kesenler oluyor. Önlem alınmasını bekliyoruz” dedi.

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