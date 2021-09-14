Burhaniye'de su patlağına BASKİ ânında müdahale etti

Kocacami'nın köşesinde meydana gelen su patlağı BASKİ ekiplerince tamir edildi.

Burhaniye'de Kocacami'nin köşesinden suların aktığını gören vatandaşlar BASKİ'ye haber verdi. Kısa sürede gelen BASKİ ekibi patlayan boruyu tamir etti. Kocacami müezzini İsmail Baydemir, BASKİ ekibine teşekkür etti. Caminin köşesinde su patlağı meydana geldiğini anlatan İsmail Baydemir, “Su patlağını görünce BASKİ'yi aradık. Ekip, çok kısa bir sürede gelip arızayı giderdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.