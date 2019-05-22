Burhaniye'de Sübeylidere Gece Güreşleri 25 Mayısta yapılacak

Güreşlere herkesin davetli olduğunu anlatan Sübeylidere Mahalle Muhtarı Mustafa Demir, güreşler öncesinde iftar yemeği verileceğini söyledi.

İlçeye 14 kilometre uzaklıktaki Sübeylidere Mahallesinde Gece Güreşlerinin 4.ncüsü 25 Mayıs Cumartesi yapılacak. Hazırlıkların tamamlandığını anlatan Muhtar Mustafa Demir, güreşlere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Burhaniye Belediyesinin destek olduğunu söyledi. Demir, “ Gece güreşlerinin 4'ncüsüün yapacağız bu yıl. Çok sayıda pehlivanı davet ettik. Bütün güreş severleri mahallemize bekliyoruz” dedi. Gece güreşlerinin yoğun ilgi gördüğünü anlatan Milli Güreşçi Aslan Seyhanlı da, “Sübeylidere güreşlerine değişik boylarda 150 dolayında güreşçi katılacak. Kıran kırana güreşler olacaktır. Bütün güreş meraklılarını Sübeylidere'ye bekliyoruz” dedi.