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Burhaniye'de süt sığırcılığı gelişiyor

Burhaniye ilçesinde, kırsal mahallelerde süt sığırcılığı gelişiyor.

Yörede, çok sayıda yeni işletme kurulurken, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü de, besicileri bilinçlendirmek için kurslar açıyor.


Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde, öğretmenliğini Veteriner Hekimi Uğur Tarhal'ın yaptığı Süt Sığırcılığı Yetiştiriciliği Kursuna 15 kişi katılıyor. İki ay sürecek kursta, inek ve buzağı bakımı, beslenmesi ve hastalıkla konularında bilgiler veriliyor. Kursu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, Kurs Öğretmeni Uğur Tarhal'dan bilgi aldı ve kursiyerlerle sohbet etti. Kursun sonunda belge verileceğini anlatan Müdür Bora Zihni, belgelerin hayvancılık kredilerinde kolaylık sağladığını anlattı. Kursun yararlı olduğunu anlatan katılımcılar da, alacakları belgelerle genç çiftçi destek projesinden yararlanmak istediklerini söyledi.

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