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Burhaniye'de taksiler dezenfekte edildi

Burhaniye ilçesinde, taksi durakları ve taksiler Burhaniye Belediyesi tarafından dezenfekte edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın yeni yayınladığı hijyen tedbirleri kapsamında, Burhaniye'de faaliyet gösteren 8 adet taksi durağı ve bunlara bağlı olarak çalışan 62 taksi aracı Belediye dezenfekte ekipleri tarafından duraklarında dezenfekte edildi.


Duraklar ve taksiler dezenfekte edilirken, sürücülerine de, içlerinde el dezenfektanı, maskeler ve eldivenlerin bulunduğu sterilizasyon paketleri hediye edildi. Taksi araçlarının her hafta periyodik olarak dezenfekte edilmesi yönünde Bakanlık tarafından alınan karar gereği, Burhaniye Belediyesi şantiyede kurduğu ‘Dezenfekte Alanı' ile de taksileri her hafta düzenli olarak dezenfekte etmeye devam edecek. Dezenfekte edilen taksilere dezenfekte muayene belgesi veriliyor..

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