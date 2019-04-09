Burhaniye'de tarih meraklıları kent turu düzenledi

Burhaniye ilçesinde, Ören-Adramytteion Antik Kenti Kültür Turizm ve Doğa Derneği'nin düzenlemiş olduğu Burhaniye Tarihi Kent Turu yoğun ilgi gördü. Ören-Adramytteion Derneği Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Sabriye Çelik Uğuz'un öncülüğündeki tura katılan 26 kişi ilçenin tarihi yapılarını fotoğraflarken büyük coşku yaşadı.

İlçenin Geriş Mahallesi Meydanı'nda toplanan tarih meraklılarının katıldığı kent turun da çok sayıdaki tarihi yapı fotoğraflandı. Ören-Adramytteion Antik Kenti Turizm ve Doğa Derneği Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Sabriye Çelik Uğuz'un öncülüğünde gerçekleşen kent turunda, Burhaniye tarihi anlatılırken, ilçenin yaşayan bir kent olduğu vurgulandı. Kent turuna Dr. Sercan Sağlam'da katıldı. Dr.Sercan Sağlam, tarihi yapılar hakkında bilgi verdi. Çok yararlı bir gezi olduğunu anlatan Doç.Dr.Sabriye Çelik Uğuz, “Bu gezide İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü mezunu Dr.Sercan Sağlam bize yardımcı oldu. 2017 yılından beri Adramytteion Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları Bilim Kurulunda heyet üyesi olan Sağlam, ‘Burhaniye'nin Tarihi Yapıları' adlı kitabında yazarıdır. Kültürel miras üzerine çalışmalar yapmaktadır. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yöremizdeki tarihi kent turlarımız devam edecek. Gezimiz sırasında çok sayıdaki tarihi yapıyı fotoğrafladık. Gezimize katılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Gezilerimiz devam edecek” dedi.