Burhaniye'de tarihe müzikli tanıtım

Ören Pidasus Otel'de gerçekleştirilen etkinlikle kazı başkanı Doç. Dr. Hüseyin Murat Özgen, Örendeki kazılar ve yörede yapılan yüzey araştırmaları hakkında bilgiler verdi.

Ören-Adramytteion Kültür, Turizm ve Doğa Derneği tarafından düzenlenen etkinlik doğa tarih meraklılarını buluşturdu. Ören Adramyteion Kazı Çalışmaları ve Körfez Sahası Yüzey Araştırmalarının 10.yılında Kazı ve Onarım Çalışmaları Bilimsel Danışmanı ve Körfez Yüzey Araştırmaları Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Murat Özgen, Adramyteion kazıları ile Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde yapılan yüzey araştırmaları hakkında bilgiler verdi. Reşitköy Barajı alanında da yüzey araştırmaları yaptıklarını anlatan Özgen, Kızıklı ve Börezli de günümüzden 10 bin yıl önceki bulgulara rastlandığını kaydetti. Yörede, Dedekaya, Hisar Kalesi, Ballıtaş ve Fığlatepe'de de araştırma yapıldığını söyledi. Yörede yapılan yüzey araştırmaları kapsamında tespit ve belgeleme çalışmalarının tamamlandığını anlatan Özgen, yörede önemli buluntulara rastlandığını kaydetti. Özgen, kazı ve yüzey araştırmalarını anlatırken, alışmalarla ilgili fotoğrafları da gösterdi. Sunumun ardından saksafon sanatçısı Volkan Güleç'in verdiği caz konseri de ilgi gördü. Kendilerine destek olanlara ve etkinliğe katılanlara teşekkür eden Ören-Adramytteion Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Başkanı Doç. Dr. Sabriye Çelik Uğuz, “H.Murat Özgen hocamız çok güzel bir sunum yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Sanatçımız Volkan Güleç de caz dinletisi gerçekleştirdi. Etkinliğimize katılanlara ve bizlere destek olanlara teşekkür ediyoruz. Etkinliklerimiz devam edecek” dedi. Etkinliğe, Burhaniye Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Şükrü Baykal ile Adramytteion Derneği üyeleri ve kazı heyeti ile doğa ve tarih sever vatandaşlar katıldı.