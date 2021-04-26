Burhaniye'de tarihi bina restore edilecek

Kaymakam İlyas Memiş restore edilecek olan binada incelemelerde bulundu.

1908 yılında askerlik şubesi olarak halkın katkılarıyla yapılan ve çeşitli kurumlarca kullanılan ve uzun yıllar Atatürk İlkokulu binası olarak hizmet veren tarihi bina Kaymakamlığın girişimiyle Valilik İl Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca yapılan ihale ile restore edilecek. Kaymakam İlyas Memiş yaptığı açıklamada, “İlçemizdeki en eski en önemli tarihi yapılarından olan, uzun yıllar eğitime hizmet veren, ilçemizdeki bir çok insanda kıymetli hatıraları olan ve uzun yıllardan beri atıl ve bakımsız vaziyette bulunan eski Atatürk ilkokulu binası restore edilecek .Bundan memnuniyet duyuyoruz. Restorasyon programına alınmasından dolayı Valimiz Hasan Şıldak'a teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam İlyas Memiş'e incelemelerin de, İl Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı Mustafa Fatih Koç, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Rasim Girgin, Şube Müdürü İzettin Zengin ve okul müdürü Hızır Gündoğmuş eşlik etti. Restorasyon üç ay içerisinde tamamlanacağını anlatan Kaymakam, tarihi binanın restorasyon sonrasında Kültür ve Sanat Merkezi olarak halkımıza hizmet vereceğini açıkladı