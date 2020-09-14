Burhaniye'de tarihi radyolar ilgi gördü

Radyoların çalışır olduğunu anlatan antikacı Çağatay Bayramoğlu, eski eşyalara ilginin fazla olduğunu söyledi.

Burhaniye'de İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu 24 yaşındaki Çağatay Bayramoğlu, antikacılığa başladı. Eski ev eşyaları ve nostaljik ürünler satan Bayramoğlu'nun iş yerindeki 80-100 yıllık iki radyo ilgi odağı oldu. Eski eşyalara olan ilginin fazla olduğunu anlatan Çağatay Bayramoğlu: “ Her hafta mezat düzenliyoruz. Katılan arkadaşlar da bir taraftan satarken bir taraftan da alıyorlar. Ben de eski eşyaları dükkanımda satıyorum. Elimdeki iki eski radyo da ilgi gördü. Bunları bin 500 ile 2 bin lira arasında fiyatlarla satıyorum” dedi.