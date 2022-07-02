Burhaniye'de Taylıeli Mahallesinde dere ıslahı başladı

Dere ıslah çalışmalarını yakından takip eden AK Parti Burhaniye İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, sorunların takipçisi olduklarını söyledi.

Kırsal Taylıeli Mahallesine giden İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, çalışmalar hakkında bilgi alırken, Taylıeli Muhtarı Halil İbrahim Çakır ile görüştü. Başkan Gedikoğlu, AK Parti Burhaniye Gençlik Kolları Başkanı Onur Karadağ ile AK Parti Burhaniye Yönetim Kurulu Üyeleri Raif Çokçetin, Sinan Kul ve Turhan Güler ile birlikte gittiği Taylıeli'nde vatandaşlarla da görüşürken, dere ıslah çalışmalarının 2024 yılında bitirilmesinin planlandığını söyledi. İlçe de sorunların çözümü için dur durak bilmeden çalıştıklarını anlatan AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu,” Taylıeli Mahallemizde Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı başlayan dere ıslah çalışmalarını ziyaret ettik. Proje, toplamda 2 bin 600 metre toplam uzunluğunda, 6 ila 8 metre arası genişliğinde olacak. Burhaniye'mize hayırlı olsun. Her zaman çalışmaların takipçisi olacağız” dedi.