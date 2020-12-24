İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniye'de tek katlı ev alevlere teslim oldu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında tek katlı ev alevlere teslim oldu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında tek katlı ev alevlere teslim oldu.


Edinilen bilgiye göre, Pelitköy Mahallesi Kabaktepe Caddesi'nde Nebi Çamlık'a ait tek katlı evde sabaha karşı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını çevreye sıçramadan sündürürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması faciayı önlerken, yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.