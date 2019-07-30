Burhaniye'de teknoloji bağımlılığı zeka oyunları ile önlenecek

Öğretmenliğini Selda Saran Ordu ve Reşit Tomur'un yaptığı kursu 30 öğrenci katılıyor.

Faruk Kızıklı İlkokulundaki 44 saatlik zeka oyunları kursu ile öğrencilerin teknoloji bağımlılığından korunması amaçlanıyor. Burhaniye'de 128 öğretmenin zeka oyunları eğitici eğitmenliği kursunu bitirdiğini anlatan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, “Kursları bitiren öğretmenlerimiz okullarında kurslar vermeye başladı. Bu kurslarda ilgi gördü. Faruk Kızıklı İlkokulunda da 30 öğrencimiz kursa katıldı. Amacımız, öğrencileri teknoloji bağımlılığından uzak tutmak. Kurslarımız devam edecek” dedi.