Burhaniye'de tekvandocu gençlere kuşak sınavı

Burhaniye ilçesinde, Milli Takım Antrenörü Yaşarnaz Güven'in öncülüğünde çalışmalarını sürdüren tekvandocu gençler kuşak sınavına katıldı. Atatürk Spor Salonunda düzenlenen sınava 44 sporcu katıldı.

Burhaniye'de Atatürk Spor Salonunda düzenlenen kuşak sınavında, 6 sporcu mavi kuşak, 20 sporcu sarı kuşak ve 16 sporcuda yeşil kuşak sahibi oldu. Antrenör Rıza Güven ve Kübra Güven'inde destek verdiği kuşak sınavında heyecan yaşandı. Yarışmalara hazırlandıklarını anlatan Milli Takım Antrenörü Yaşarnaz Güven, Ocak ayı içinde iki şampiyonaya katılacaklarını söyledi. Sporcularına güvendiğini anlatan Güven, “Gaziantep'te 13-15 Ocak tarihlerinde yapılacak İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonasına 2 sporcu ile katılacağız. 18-22 Ocak da Konya'da yapılacak Büyükler Türkiye Şampiyonasına da 4 sporcu ile katılıyoruz. Şubat ayı içinde de yarışmalarımız olacak. Yarışmalara iddialı bir şekilde hazırlanıyoruz. Sporcularımıza güveniyorum” dedi.