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Burhaniye'de teravih namazına gelen çocuklar cemaati sevindirdi

Burhaniye ilçesinde, teravih namazlarına gelen çocuklar cemaati sevindirdi.

Ramazanda camilerin dolup taştığına anlatan Halil Şener, çocukların camilere gelmelerini teşvik etmek gerektiğini söyledi.


Burhaniye'de teravih namazlarında camiler dolup taşarken, Ören Camiine gelen çocuklarda cemaati sevindirdi. Çocukların camilere gelmeleri için teşvik etmek gerektiğini anlatan Halil Şener, “Çocuklarımızı camilerde görmek bizleri sevindirdi. Çünkü, çocuklar bizim geleceğimiz. Daha çok çocuk gelmeli” dedi. Ören Camii İmamı kadir Özdemir'de, gençleri camide görmenin son derece sevindirici olduğunu söyledi. Ramazan boyunca teravih namazlarına geleceklerini anlatan Ömer Deniz Acar, “Biz İstanbul'dan geldik. Ören'de yaşıyoruz. Arkadaşım Özgür Özdemir ve kardeşim M.Emre Acar ile Ören camisine geliyoruz. Teravih namazlarını kaçırmıyoruz. Sonuna kadar devam etmekte kararlıyız ” dedi.

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