Burhaniye'de termometreler 19'u gösterdi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde soğuk ve yağışlı havanın ardından güneşli havayı gören vatandaşlar parklara ve sokaklara çıktı. Termometreler 19 dereceyi gösterirken, parkları dolduran çocuklar bol bol oyun oynadı.

Burhaniye yöresinde bahar havası yaşandı. Ilık havayı gören yüzlerce vatandaş parkları doldururken, ilçedeki çay ocaklarının önleri de vatandaşlarla doldu. Burhaniye'de havanın çok iyi olduğunu anlatan vatandaşlar, bahar havası mutluluğu yaşadı.

Parkta oynayan çocuklardan Umut Can Özsoy, “Havalar soğuk ve yağışlı olduğu için dışarı çıkamıyorduk. Bugün hava çok güzel. Biz de arkadaşlarla parkta oyunlar oynuyoruz” dedi.

Parkta torununu getiren Mustafa Özbek de, “Hava çok güzel. Uzun zamandır yağış ve soğuk vardı. Torunumla parka geldik. Eğleniyoruz” dedi.

Karadeniz'den geldiğini anlatan Ali Yankuncu da, “Ben gelirken memlekette kar vardı. Burhaniye'de hava çok iyi. Meydanda arkadaşlarla oturuyoruz” dedi.