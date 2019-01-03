Burhaniye'de Tıbbı ve Aromatik Bitkiler yoğun ilgi gördü.

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Çiftçi Eğitim Merkezi'nin (BAÇEM) düzenlediği kurslar ilgi görürken, Börezli Mahallesindeki merkez ziyaretçi akınına uğradı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BALMEK), ve Burhaniye Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa iki kez düzenlenen "Uygulamalı ve Sertifikalı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu" yaklaşık 250 kişiyi sertifika sahibi yaparken, yetiştirilen 150 dolayındaki tıbbi ve aromatik bitki de büyük ilgi gördü. Çiftçi Eğitim Merkezi, meraklıların uğrak yeri oldu. İlgi duyan herkese yardımcı olduklarını anlatan BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, Şubat ayında üçüncü kursu açmayı planladıklarını söyledi. Müdür Tanrıkulu, “Katma değeri yüksek olan ürünlere ağırlık veriyoruz. Şu anda yaklaşık 150 çeşit tıbbi ve aromatik bitkimiz var. İki kez düzenlediğimiz kurslara yurdun her yerinden yaklaşık 250 kişi katıldı. Bu bitkilerin yöremizde yaygınlaşmasını istiyoruz. Kapımız herkese açıktır. İlgi duyan herkese bilgi verirken, fide konusunda da yardımcı oluyoruz” dedi. Öte yandan. ziyarete gelen İş Adamı Yılmaz Özcan'a seraları ve bitki ekili alanları gezdiren Ziraat Mühendisi Uğur Bin bir, konuklara her zaman yardımcı olmaya çalıştıklarını anlatırken, ilgiden memnun olduklarını söyledi. Yılmaz Özcan da, “Buraya ikinci gelişim. Hepsinden Allah razı olsun. Bize yardımcı oluyorlar. Dutluca'da bir tesis kurmak istiyorum. Tesisin bahçesine de bu bitkilerden ekmek istiyorum. Uğur bey beni bu konuda bilgilendirdi ve fide konusunda yardım sözü verdi. Ben de, bu bitkileri yetiştirmek istiyorum” dedi.