İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniye'de Ticaret Otopark Projesi

Burhaniye Belediyesi tarafından hazırlanan Mahkeme Mahallesi Ticaret-Otopark Projesi ile ilçenin park sorunu çözülecek.

Belediye Başkanı Necdet Uysal, ilçeyi daha ferah ve yaşanılabilir bir kent haline getirmek amacıyla her gün yeni projeler ürettiklerini anlattı.


Birçoğu hayata geçirilen projelere eklenen Mahkeme Mahallesi Ticaret-Otopark Projesi ile trafik ve park sorununun önüne geçilmesi planlanıyor. Mülkiyeti Belediyeye ait Mahkeme Mahallesi Pazaryeri yanında bulunan arsaya yapılması planlanan Ticaret- Otopark Projesi için, ilçe genelinde avam mimari proje yarışması düzenlendi. Yarışmada, dereceye girerek seçilen proje kapsamında Otopark, Semt pazarı, alternatifli ticari bürolar veya 1+1 daireler yapılacak.


Projeyi çok önemsediklerini anlatan Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Hazırladığımız Mahkeme Mahallesi Ticaret- Otopark Projesinin hayata geçirdiğimiz takdirde kentimizin en büyük sorunlarından biri olan otopark problemi ortadan kalkmış olacak. Bunun yanı sıra proje kapsamında modern Pazar yerli ve belediyemize gelir sağlayacak ticarethaneler de yer alacak. Belediye olarak kentimizi çağın yeniliklerine ayak uyduruyor ve halkımızın refah düzeyini yükseltiyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.