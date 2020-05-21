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Burhaniye'de toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

Balıkesir Burhaniye’ de faaliyet gösteren toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.

Balıkesir Burhaniye' de faaliyet gösteren toplu taşıma araçları dezenfekte edildi. Uygulama sonrası tüm araç şoförlerine sterilizasyon paketi hediye edildi.


Pandemi dolayısıyla hijyen tedbirlerini sıkılaştıran Burhaniye Belediyesi, toplu taşıma ile Sahil Birlik araçlarını dezenfekte etti. İlçe de, mahallelere ve Edremit'e sefer yapan araçların tümünde uygulanan dezenfekte işlemlerinde toplamda 102 toplu ulaşım aracı dezenfekte edildi. Dezenfekte edilen araçların şoförlerine içlerinde dezenfektan, maskeler ve eldivenler bulunan sterilizasyon paketi hediye edildi. Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı 36 kişilik dezenfekte ekibi tarafından yapılan hijyen uygulamasında vatandaşların yoğun olarak temas ettikleri alanlar özenle dezenfekte edildi.

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