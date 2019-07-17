Burhaniye'de trafik değerlendirme toplantısı yapıldı

Turistik Burhaniye ilçesinde, sezonun en hareketli günleri yaşanırken, 2019 yılı ilk 6 aylık dönemini kapsayan Trafik Değerlendirme Toplantısı Kaymakam Hüseyin Öner'in başkanlığında yapıldı. Kaymakamlık salonunda düzenlenen toplantıya, Kaymakam Hüseyin Öner. İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yüzbaşı Erol Büyüktopçu, Karayolları 29. Şube Şefi Savaş Özevin ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda, İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan, trafik kazalarından kaynaklı ölüm vakalarının %50 oranında azaltılmasına yönelik kısa vadede yapılacaklarla ilgili bir sistem olan “Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi” doğrultusunda gelinen son durum ele alındı. Yaklaşık iki yıldır yayınlanan tamimler ve genelgelerle birlikte gelinen son durum değerlendirildi. Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi doğrultusunda, bakanlık hedeflerine ulaşılması için alınması gereken tedbirler ele alındı. Trafik kazaları ile sonucundaki ölüm ve yaralanmaların azaltılması amacıyla yürütülen eylem planları, “Bu Yolda Birlikteyiz” ve “Önce Yaya Uygulaması” başta olmak üzere kampanyalar ve alınan trafik tedbirlerinin fayda analizi yapılarak gelinen durum ve alınması gereken ilave tedbirler görüşüldü. Toplantıyı değerlendiren Kaymakam Öner, “Bir kazayı önleme ve bir canı kurtarmanın ne kadar önemli ve değerli olduğu bilinciyle çalışıyoruz. Her türlü trafik düzenleme, denetleme ve bilgilendirme faaliyetlerini hassasiyetle yürütüyoruz. Bu anlamda, devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile bir araya gelerek çok faydalı bir toplantı gerçekleştirdik. İçişleri Bakanlığı'nın istatistikleriyle ciddi bir azalma sağlandığı tespit edilen ölümlü ve yaralanmalı kazaların daha da düşük seviyeye indirilmesi için Burhaniye ilçesi olarak hep birlikte gayret edeceğiz” dedi.