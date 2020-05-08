Burhaniye'de Trafik Haftasına coşkulu kutlama

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Trafik Haftası, Cumhuriyet meydanında düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Balıkesir Emniyet Müdür Yardımcısı Serdar Gökmenoğlu, Bölge Trafik Şube Müdürü Ziver Kaya ve Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz'ın da katıldığı etkinlik ilgi gördü.

Balıkesir'den gelen ve Körfez ilçelerini gezen Balıkesirli trafikçiler, emniyet kemeri, maske ve kırmızı düdük uygulaması yaparken, çok sayıda broşür dağıttı. “Kemerimi ve maskemi takarım, hayata güvenle bakarım” sloganı ile düzenlenen etkinlikte büyük coşku yaşandı. Trafikte farkındalık oluşturmak için başlatılan etkinliklerde, Burhaniye'nin yanı sıra Ayvalık, Edremit ve Gömeç ilçelerinde de tekrarlanan etkinlikler yoğun ilgi gördü. Etkinliklere ev sahipliği yapan Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Serdar Gökmenoğlu ve Trafik Bölge Şube Müdürü Ziver Kaya ile etkinlikte görev alan trafik polislerine teşekkür etti.