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Burhaniye'de trafik kazası: 4 yaralı

Burhaniye ilçesinde, kamyonet ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Börezli Mahallesinden ilçe merkezine gelmekte olan İbrahim Sarıtepe(20) yönetimindeki 17 AAV 533 plakalı otomobil ile karşı yönden gelmekte olan Hayrettin Gülümser(62) idaresindeki 10 RE 212 plakalı kamyonet çarpıştı. Her iki araçta hasar oluşurken, araç sürücüleri İbrahim Sarıtepe ve Hayrettin Gülümser ile araçta yolcu olarak bulunan Zerrin Gülümser(55) ve İsmail Çelik(5) yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesini sevk edilirken, hayatî tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza ile alakalı tahkikat sürüyor.

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