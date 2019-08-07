Burhaniye'de trafo yangını korkuttu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, sabahın erken saatlerinde çıkan trafo yangını korkuya neden oldu. Yangın İskele Mahalle Cami önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde İskele Cami önündeki trafodan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri trafo yangınını söndürürken, trafo yakınında oturanlar da rahat bir nefes aldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.