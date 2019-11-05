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Burhaniye'de TSD Şube Başkanı Vardar Antalya da toplantıya katıldı

Burhaniye ilçesinde, Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Şube Başkanı Gürel Vardar, Türkiye Sakatlar Derneği 2019 yılı son Başkanlar Kurulu toplantısına katıldı.


Toplantıya TSD Burhaniye Şubesini temsilen şube başkanı Gürsel Vardar ile şube sekreteri Mehmet Akif Aküzüm katıldı. Toplantıya, TSD Burhaniye Şubesini temsilen şube sekreteri Mehmet Akif Aküzüm ile birlikte katılan şube başkanı Gürsel Vardar toplantı ile ilgili bir açıklama yaptı. Vardar, “TSD'nin ne kadar büyük bir aile olduğunu görmenin mutluluğunu yaşadık. Toplantıya katılan Şube başkanları kendi paramızla ülkenin dört bir yanından buraya gelip toplantı yapıyoruz. Keşke bu toplantıyı Burhaniye Ören'deki engelliler havuzu kendi tesislerimizde yapabilseydik. Oradaki konaklama sorunlarını aşabilseydik dediklerinde, gerçekten Burhaniye'miz adına çok üzüldüm. Bu tesislerde konaklama sorunumuzu inşallah aşarız da bundan sonraki toplantılarımızı Burhaniye'mizde de yapıp ilçemizin turizmine ve tanıtımına azda olsa katkıda bulunuruz. Bu toplantının yapılmasında büyük çaba sarf eden başta genel başkanımız Şükrü Boyraz ile genel merkez yöneticilerine, emeği geçen herkese ve katılım sağlayan tüm şube başkanlarımız ve yöneticilerine çok teşekkür ediyorum.” dedi.

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