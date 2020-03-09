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Burhaniye'de TÜBİTAK Yarışma Projelerine rekor başvuru

Burhaniye ilçesinde, TÜBİTAK 2020 Yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na rekor başvuru yapıldı.

Burhaniye ilçesinde, TÜBİTAK 2020 Yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na rekor başvuru yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Balıkesir genelinde yapılan toplam 240 başvurunun 62'sinin Burhaniye'den yapıldığını söyledi.


Burhaniyeli öğrencilerin başarılı olacaklarına inandığını anlatan Müdür Bora Zihni, “Geçen sene ilk olarak 6 proje ile attığımız adım bu sene 62'ye yükselmiştir. İlimizde yapılan toplam proje başvurusunda yüzde 25'lik pay ilçemize aittir. Ayrıca, İlçemiz Bilim Sanat Merkezi ilimizde 1'nci, Türkiye sıralamasında ise 13'ncü olmuştur. Bursa Bölge Finallerinde de projelerimizin iyi sonuçlar elde edeceğine inanıyor; emeği geçen tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyoruz” dedi.

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