Burhaniye'de Turizm Master Planı Toplantısı yapıldı

Kaymakam Hüseyin Öner, Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, akademisyenler, Turizm Tanıtma Derneği üyelerinin ve turizm paydaşlarının katılımlarıyla Ticaret Odası Salonu'nda gerçekleşen toplantıda; Burhaniye turizmi ile ilgili ortak amaçlar belirlendi

Toplantı da, Master Planına bağlı olarak ortak dilin konuşulması noktasında fikir birliğine varıldı. Körfezde birçok çalışmaya imza atan Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban'ın önderliğinde yürütülen projede; BUBYO Akademisyenlerinden Doç. Dr. Sabriye Çelik Uğuz, Dr. Öğr. Üy. Muammer Bezirgan, Öğr. Gör. K. Nihat Pekbay, Arş. Gör. M. Tahsin Liceli ve BUBYO 2014-2015 Dönemi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümü öğrencileri görev aldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Öner, “Bu tür gönüllülük esasına dayalı ve Burhaniye turizmine katma değer sağlayacak çalışmaların artarak devam etmesini istiyoruz. Burhaniye turizmi için bu toplantının ve hazırlanan bu Master Planının yol gösterici olması ve bu projeyi hazırlayan başta Burhaniye MYO Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban hocamız olmak üzere Ticaret Odamıza ve bu projede yer alan, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Turizm alanında kapasite geliştirmeye yönelik faaliyetlerinin belirlenmesi, bölge gelirlerinin artırılması ve turizmin sürdürülebilmesi amacıyla başlanan projenin, daha sonraki toplantılarda ve Burhaniye için gerçekleştirilebilecek tüm turizm projelerinde rehber niteliğinde olduğunu vurgulayan Müdür İlban ise, “ Burhaniye Kaymakamımız Hüseyin Öner'e, Proje ortağımız Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel'e, çalışma arkadaşlarım ve öğrencilerime desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.”dedi. Ayrıca toplantıda, Körfez turizmine yönelik Havran'da gerçekleştirilecek Çalıştay da, BUBYO Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Sabriye Çelik'in hazırlanan Master Plana bağlı kalarak sunum yapması ve bundan sonraki toplantılarda yapılan plana göre hareket edilmesi kararı alındı.