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Burhaniye'de turizmciler önümüzdeki sezondan umutlu

Burhaniye ilçesinde, EMİTT Uluslararası Doğu Akdeniz Fuarı’ndan dönen Burhaniye Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Şükrü Baykal, sezon için önemli bağlantılar yaptıklarını söyledi.

Burhaniye ilçesinde, EMİTT Uluslararası Doğu Akdeniz Fuarı'ndan dönen Burhaniye Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Şükrü Baykal, sezon için önemli bağlantılar yaptıklarını söyledi. Burhaniye Standının yoğun ilgi gördüğünü anlatan Baykal, çok sayıda tanınmış ismin Burhaniye Standını ziyaret ettiklerini anlattı.


İstanbul TÜYAP Fuar Merkezinde 30 Ocak 2 Şubat tarihlerinde düzenlen EMİTT Fuarına katılan Burhaniye Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Şükrü Baykal, ümitli döndü. Burhaniye Standının yoğun ilgi gördüğünü anlatan Baykal, “Standımızı çok sayıda vatandaş ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Danışmanı Körfez Sağlık Turizmi Koordinatörü Mustafa Geylani da standımızı ziyaret etti. Balıkesir Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı hep yanımızdaydı. Çanakkale ve Balıkesir Turizm Rehberleri Odası Başkanı Cihan Müşterioğlu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire başkanı Ahmet İnan da fuar boyunca yanımızdaydı. İlçemizi en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. Çok önemli görüşmeler yaptık. Önümüzdeki sezondan oldukça ümitliyiz” dedi.

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