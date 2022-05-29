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Burhaniye'de Türkülerle Yaza Merhaba konserine büyük ilgi

Burhaniye Alevi Kültür Derneği Korosunun hazırladığı ’’Türkülerle Yaza Merhaba’’ konseri büyük ilgi gördü.

Burhaniye Alevi Kültür Derneği Korosunun hazırladığı ''Türkülerle Yaza Merhaba'' konseri büyük ilgi gördü. Reha Yurdakul Kültür Merkezinde düzenlenen konsere Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in çalıştay için Van'da olmasından dolayı Başkan vekili Hasan Metin katıldı.


Şef Gülabi Esen'in yönetimindeki koro, deyişler ve türkülerle salonu dolduran vatandaşlara unutulmaz bir konser yaşattı. Salonu dolduran izleyiciler, türkülere eşlik etti. Konserin sonunda Şef Gülabi Esen ve koro üyelerine teşekkür eden Başkan Vekili Hasan Metin, koro şefi Gülabi Esen'e buket takdim etti. Konsere ayrıca, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, Belediye Meclis Üyeleri Çiğdem Avcu, Oktay Erbalaban, Rıfat Özyolcu ve CHP Burhaniye İlçe Başkanı Aylin Yıldırım da katıldı.

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