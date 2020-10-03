Burhaniye'de ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları ilgi gördü

Ağustos ayında başlayan kurslara lise mezunu 70 genç katılıyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği kurslarda matematik, edebiyat, fizik, kimya, biyoloji, tarih ve coğrafya dersleri veriliyor. Haftanın 7 günü yapılan kurslarda 8 öğretmen görev aldı. Rehber öğretmen Mehmet Sivrikaya da, velileri ve öğrencileri kurslar hakkında bilgilendirdi. Kursun Mayıs sonuna kadar devam edeceğini anlatan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, “Son yıllarda düzenlenen Üniversiteye hazırlık kursları ilgi görüyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen kurslara katılan öğrencilerden 22'si değişik üniversitelere girmeye hak kazandı. Onun için kurslarımıza olan ilgi de arttı. Kurslarımız Mayıs sonuna kadar devam edecek” dedi.