Burhaniye'de uçurtma şenliği

Ören plajındaki uçurtma şenliğine ana okulu, ilkokul ve orta okullardan yaklaşık 600 öğrenci katılırken, veliler de öğrencileri yalnız bırakmadı. Velilerde çocukları ile birlikte uçurtma uçurdu. Şenlikte, Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni de öğrencilerin coşkularına ortak oldu. Uçurtma şenliğinin geleneksel hale getirileceğini anlatan Gazi İlkokulu Müdürü Yılmaz Ateş, “Velilerimiz de öğrencilerimizle birlikte uçurtma uçurdular. Kaymakamımız Hüseyin Öner ve Başkan Vekilimiz Tarık Erdil de bizi yalnız bırakmadı. Katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.