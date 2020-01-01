Burhaniye'de üniversiteli gençler 37 farklı projeye imza attı

Dr. Mehmet Oğuzhan İlban danışmanlığında ‘Takım Çalışması' dersi kapsamında 37 farklı proje hayata geçirildi. Projelerde toplam 361 öğrenci görev aldı.

Burhaniye'de, oldukça ilgi çeken, Körfez Bölgesi'nde takdir toplayan ve ulusal basında yer alan projelerin son ayağı ise Burhaniye İskele Mahallesi oldu. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'un yoğun programından dolayı katılamadığı ancak eşleri Duygu Tayhani Kuş'un katılım sağladığı etkinliğe, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner ve eşi Mine Öner, Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ve eşi Öğr. Gör. Nuray İlban, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan ve belediye yöneticileri eşlik etti. Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) Uluslararası Ticaret Bölümü 3. Sınıf 1. Öğretim öğrencileri, Takım Çalışması dersi kapsamında çevre ve görüntü kirliliğine yol açan sigara izmaritlerini engellemek amacıyla “BUBYO doğaya el veriyor” sloganı ile projelerini ortaya koydular. Proje de görev alan öğrenciler, “21 Eylül 2019 tarihinde Burhaniye ilçesinde de düzenlenen Dünya Temizlik Gününde toplanan çöplerin çoğunluğu sigara izmaritlerinden oluşmaktaydı. Bizlerde sigara içenlerin izmaritlerini gelişi güzel yerlere atarak doğayı kirletmelerini önlemek amacıyla bu izmarit kutusu projesini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu nedenle bu konuda duyarlılık ve farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir projeyi gerçekleştirdik” diye konuştu. Proje, Serap İnal, Ebru Geniş, Beyzanur Akkurt, Beyza Öcal, Ömer Yiğit Beke, İsmail Fatih Kaan Kasap, Faruk Yücedal, Anıl Yılmaz, Furkan Özdemir ve Muhammed Arslan tarafından gerçekleştirildi. Projede görev alan öğrencilere teşekkür eden Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, “İzmarit toplama kutusu İskele mahallesine yerleştirildi. Vatandaşların düşüncelerini öğrenmek amacıyla, proje kapsamında iki bölümden oluşan izmarit toplama kutusu hazırlandı. İki bölümde hazırlanan gözeneklerin üzerine vatandaşa, sigara en çok hangi organa zarar verir? şeklinde bir anket sorusu yöneltildi. Sigara içenler sigaranın hangi organa daha çok zarar verdiğini oylayarak izmaritlerini seçtikleri bölmelere atacaklar. Böylece sigaranın hangi organa daha çok zarar verdiği görülecek ve sigara izmaritlerinin yere atılması önlenerek İskele mahallesi daha temiz bir görüntüye kavuşacaktır. Gerçekleştirilen projelere Burhaniye Kaymakamlığı, Burhaniye Belediyesi, Burhaniye esnafı, bölge halkı ve birçok kesim destek verdi” dedi.