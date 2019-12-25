Burhaniye'de üniversiteli gençler hastanede yatan çocuklarla buluştu

Dr. Mehmet Oğuzhan İlban'ın danışmanlığında düzenlenen erkinliklerden biri olan “BUBYO Çocukların Yanında” sloganı ile Burhaniye Devlet Hastanesinde tedavi gören çocuklarla buluştu. Burhaniye Devlet Hastanesinde çocuklara moral ve motivasyon vermek amacı ile düzenlenen sosyal sorumluluk projesine Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban'ın yanı sıra İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Ferhat Soyoral, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Aynur Tuncar, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Emel Doğramacı da katıldı.

Burhaniye Devlet Hastanesinde çocuklarla buluşan yetkililer ve üniversite öğrencileri büyük coşkuyla karşılandı. Çocuklara palyaçolar eşliğinde balonlar, oyuncaklar, şekerler verildi ve çeşitli oyunlar oynandı. Takım çalışması dersinde çeşitli projeleri hayata geçiren Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan ilban, “Takım çalışması dersi kapsamında, “BUBYO çocukların yanında” sloganı ile 3. Sınıf Turizm İşletmeciği ve Otelcilik öğrencileri ile burada çocuklarımızla buluştuk. Çocuklarımız bizim için çok önemli, geleceğimiz bu çocukların ellerinde. Takım çalışması dersinde üzerinde durduğumuz moral unsurunun özellikle minik kardeşlerimizin sağlıklarına kavuşabilmeleri açısından değerli olduğunu düşünüyorum:Çocuklara sahip çıkmalıyız, değer verdiğimizi göstermeli, öğretmeli, büyütmeli ve eğlendirmeliyiz. Öğrencilerimi böyle bir proje içerisinde olmaları ve bu güzel kardeşlerimizin hayatlarına dokundukları için tebrik ediyorum. Destek olan sponsorlar ve hastane yönetimine de teşekkür ediyorum.” dedi. Burhaniye Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Ferhat Soyoral da, “ Böyle bir projeyi hayata geçirdikleri için okul yönetimi ve öğrencilere teşekkür ediyorm. Çocuklarımız için önemli şeyler, onlara yalnız olmadıklarını ve onlara ne kadar değer verdiğimizi anlamaları için güzel ve anlamlı bir proje oldu.” diye konuştu. Öğrencilerden Hasan Hüseyin Kömbeci ise, “Takım çalışması dersi kapsamında “BUBYO Çocukların Yanında” sloganı ile 7 kişilik ekibimiz ile bir araya geldik. Güzel bir sosyal sorumluluk projesi oldu. Umarız bu yaptığımız iş bir öncü görevi görür ve diğer insanlar da çocuklarımızın mutluluğu için bu tür projeleri hayata geçirirler. Projemize öncülük yapan, Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan ilban'a, hastane yönetimine ve bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.