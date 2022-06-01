Burhaniye'de üniversiteli gençler işaret dilini öğrendi

BUBFA Dekanlığı koordinatörlüğünde gerçekleştirilen eğitimlere öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Kurslarını başarı ile tamamlayan öğrencilere başarı sertifikaları törenle verildi.

Öğrencileri tebrik eden Dekan Vekili İlban, “Öğrencilerimizin mezun oldukları alanda ihtiyaç duyabilecekleri ve kendilerine fayda sağlayacağını düşündüğümüz birçok proje gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz projenin öğrencilerimize fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Geçmişte bu tür birçok proje gerçekleştirdik. Gelecekte de öğrencilerimizin yararına olacağını düşündüğümüz projeleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Burhaniye Halk eğitim Müdürlüğü'ne ve kurslara yoğun ilgi gösteren öğrencilerime teşekkür ediyorum.” dedi.