Burhaniye'de üniversiteli gençler köy okullarına umut oldu

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesi'ne bağlı Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu (BUBYO) öğrencileri takım çalışması kapsamında köy okullarına umut oldu. Öğrencilerin düzenlediği “Yardımlarınızla gönüllere dokunun” kampanyası ilgi gördü.

BUBYO Turizm 3. Sınıf 1. Öğretim ve Bankacılık ve Finans 3. Sınıf 2. Öğretim öğrencileri Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü aynı zamanda BUBYO Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban öncülüğünde yeni sosyal sorumluluk projelerine imza attılar. Üniversiteli öğrenciler, öncelikle kendi okullarında stant kurarken, daha sonra esnaf ve kırtasiyelerle görüşmeler yaparak minik dostlarının kırtasiye malzemeleri ve kıyafetlerden oluşan hediye paketleri hazırladılar. Öğrenciler, “BUBYO ruhunu yaşat” sloganı ile hazırlanan yardım paketlerini ilkokul öğrencilerine ulaştırmaya başladılar. Yardım paketleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından önerilen Börezli ve Dutluca Köyü İlkokullarında, Kaymakam Hüseyin Öner, Burhaniye Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alim Burak Çelik, daire amirleri ve köy muhtarlarının katılımı ile dağıtıldı. Kaymakam Hüseyin Öner'in de minik öğrencilere sürpriz hediyeleri ile daha da anlam kazanan etkinlikte, minikler üniversiteli ablaları ve ağabeyleri ile boyama etkinliği, yarışma gibi etkinlikler yaparken, sohbet ederek unutulmaz bir gün geçirdiler. Böylelikle, 5 yıl önce “BUBYO ruhunu yaşat” sloganıyla başlayan projeler hem Börezli hem de Dutluca İlkokulu'nda tam olarak yaşanmış oldu. Gün içerisinde ayrıca, BENGİ Projesi kapsamında Kaymakam Hüseyin Öner'in ve daire amirlerinin katılımıyla okuma etkinliği gerekleştirildi.