Burhaniye'de üniversiteli gençlerden örnek bir proje daha

Öğrencilerin hazırladığı "BUBFA Dönüştür Nefes Al “projesinde çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu .

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) 3.Sınıf Turizm İşletmeciliği Birinci Öğretim öğrencilerinden Erkin Ekici, Ekremcan Taştan, Emirhan Türkçü, Mete Kağan Özkan, Hacer Alparslan, Sudem Remziye Demirler “Ağaçlar dünyanın akciğerleri doğadan yana olmak için geri dönüşümü destekleyin” sloganı ile projelerini hayata geçirdiler. Çok sayıdaki fidanı toprakla buluşturduklarını anlatan takım sözcüsü Ersin Ekici,” Doğamızı elimizden geldiği kadarıyla korumamız gerekiyor. Dönüşümü destekleyelim ve doğamıza ekeceğimiz fidanlar ile nefes verelim düşüncesine vurgu yapmak istedik. Bu doğrultuda takımca “BUBFA Dönüştür Nefes Al” projemizi gerçekleştirdik” dedi. ”dedi. Projede görev alan öğrencileri kutlayan BUBFA Dekanı Prof.Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, “Proje çerçevesinde dikilen fidanlarımız doğamıza nefes katacaktır. BUBFA ailesi olarak birçok alana dokunan projeler gerçekleştiriyoruz. Bu projemizde de doğamızı korumak adına farkındalık oluşturmak istedik. Öğrencilerim, çevreden topladığı atıkları toplayıp elde ettiği gelir ile fidan dikimi gerçekleştirdi. Bu şekilde hem doğamızı korumuş hem de sürdürebilir çevre kavramına vurgu yapmış olduk. Öğrencilerimi verdikleri emeklerden dolayı kutluyorum” dedi.