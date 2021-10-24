Burhaniye'de üniversiteliler bin 500 kişilik aşure yaptı

Burhaniye'de, Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda bu yıl kurulan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri yeni eğitim öğretim yılı başlamasından dolayı Gastronomi Kulübü etkinlikleriyle “Balıkesir Gastronomisinde bizde varız” dedi. Öğrenciler bin 500 kişilik aşure yaptı.

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri bin 500 kişilik aşure hazırladı.

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kampüsünde bulunan çok amaçlı mutfağında öğrenciler tarafından uygulamalı olarak aşure hazırlama etkinliği düzenlendi. BUBYO Gastronomi Kulübü tarafından yapılan Aşure Etkinliğinde konuşan Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, “Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü bu yıl ilk defa eğitim öğretime açıldı. Öğrencilerimiz, yüzde 100 doluluk oranı ile bizleri seçti. Bizleri seçen kayıt yapan öğrencilerimiz bölgenin ve şehrimizin gastronomisinde önümüzdeki dönemlerde söz sahibi olacak ve bölgenin kalifiye mutfak personeli ihtiyacına son derece önemli katkılar sağlayacak ve katma değer oluşturacak çalışmalar yapacaktır. BUBYO olarak onlara bir kez daha hoş geldiniz yeni yuvanıza diyorum. Bugün de alanında uzman hocalarımız ve ustalarımızla yüksekokulumuzun Gastronomi Kulübü bünyesinde öğrencilerimize aşurenin nasıl yapıldığını uygulamalı olarak öğrettik. Bu gibi etkinlikler bundan sonraki süreçte daha da hızlanarak devam edecektir. Türk mutfağının tüm özellikli yiyeceklerinden örnekler başta olmak üzere birçok ülke mutfağıyla ilgili etkinliklerle öğrencilerimizle bir arada olma mutluluğunu yaşayacağız. Ayrıca Aşure günü münasebetiyle sivil toplum kuruluşlarımız ve mülki idare amirlerimizle bir araya geldik. Devlet üniversitesi olarak kamuya karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek istiyoruz. İlgili sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliğimizi artırmak ve devletimizin üniversitemize vermiş olduğu imkanları kamuya sunmak istiyoruz. Özellikle dezavantajlı gruplar ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla ilgili çalışmalarımız bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir” dedi.

BUBYO'daki aşure etkinliğine katılan Kaymakam İlyas Memiş de konuşmasında, ““Sayın protokol ve sevgili öğrenciler, öncelikle yüksekokulumuzun düzenlemiş olduğu aşure etkinliği vesilesiyle sizleri muhabbetle selamlıyorum. Yüksekokulumuzun geleneksel hale getirmiş olduğu aşure etkinliğini yeni açılan Gastronomi Bölümü daha güzel, daha anlamlı bir şekilde sunan, emeği geçen değerli hocalarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. İnşallah ilçemizin okulumuzun tanıtımı noktasında da bu tarz etkinlikler etkili olmaya faydalı olmaya devam eder afiyet olsun diyorum” diye konuştu.

Etkinliğe, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Burhaniye MYO Müdürü Doç. Dr. Muammer Bezirgan ve Ayvalık MYO Müdürü Doç. Dr. Yakup Dinç, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, Cezaevi Bölük Komutanı Yüzbaşı Ahmet Çağdaş Ak, Burhaniye Belediye Başkan Yrd. Tamer Midilli, Mal Müdürü Mustafa Ak, Halk Bankası Müdürü İlhan Karaca ve STK yöneticileri katıldı Öte yandan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından yapılan bin 500 yüz kişilik aşure ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine de servis edildi.