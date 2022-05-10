Burhaniye'de Üniversiteliler üretmeye devam ediyor

‘Lavanta Kokulu Otel' sloganıyla misafirlerine aromatik bitki deneyimi sunan fakülteye bağlı Eğitim ve Uygulama Tesisi yenilebilir bitki yetiştiriciliği konusunda da çalışmalarına devam ediyor.

Hasattan sofraya üretim noktasında başarılı çalışmalara imza atan tesis, 2022 yaz sezonunda misafirlerinin gerek hasat yapabilme gerekse hasadı yakinen deneyimleyip tatil süresince sofralarında organik ürünler tüketebilmesi adına arazisinin bir bölümünü yenilebilir bitki yetiştiriciliğine ayırıyor. Domates, Salatalık, Biber, Karpuz, Kavun gibi ürünler misafirlerin deneyimine hazırlanırken, bir yandan da Fakülte bünyesinde eğitim öğretimine devam eden Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencilerinin uygulama sahası bulmasına zemin hazırlanıyor. Çalışmaları yerinde takip eden Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, “‘Şehriyle bütünleşen üniversite ve topraktan sofraya üretim mottolarıyla yaptığımız çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz. Yaklaşık olarak 30 bin misafiri ağırladığımız çiçeği burnunda Fakültemizin eğitim ve uygulama tesisinde, daha önce Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BAÇEM ile yapmış olduğumuz protokole istinaden yaptığımız aromatik bitki yetiştiriciliği çalışmaları bugün yenilebilir bitki çalışmalarımızla bir üst boyuta taşınıyor. Başta Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban hocamız olmak üzere emeği geçen tüm ekibi kutluyor, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şehriyle bütünleşen ve topraktan sofraya üretim yapan üniversite olmaya devam edeceğiz” dedi.