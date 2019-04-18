Burhaniye'de üniversitelilerden turizm şenliği coşkusu

Turizm Şenliğinde büyük coşku yaşandı. Öğrencilerin hazırladıkları şifalı bitkilerden yiyeceklere ve takılara kadar yüzlerce ürün sergilenirken, öğrenciler keşkek dövdü ve çiğ köfte hazırladı.

Okulun salonunda düzenlenen şenlikte okulun hak oyunları ekibi gösteriler yaparken, danslar edildi ve şarkılar seslendirildi. Öğrencilerin hazırladıkları yiyecekler ikram edilirken. hediyelikler de satışa sunuldu. Şenliğin açılışına Okul Müdürü Doç.Dr.Yusuf Aymankuy ile Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, Ticaret Odası Genel Sekreteri Ersel Pazarbaşı, Bilim Sanat Merkezi Müdürü Murat Kırbıyık, Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt ile öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. BUBYO Müdürü Doç.Dr.Yusuf Akmankuy, şenliğe katılanlarla yakından ilgilenirken, konuklara ve görev alan öğrencilere teşekkür etti. Etkinlikte görev alan öğrencilere teşekkür eden Doç.Dr.Sabriye Çelik Uğuz da, ”Turizm Haftasında bizde Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü olarak BUBYO da bir şenlik düzenledik, panel düzenledik. Öğrencilerimizin ikramları, sunumları ve gösterileriyle birlikte bu haftayı kutluyoruz. Ülkemiz, Edremit Körfezimizin, Balıkesir ilinin, Burhaniye'nin turizmde turist gelirlerinin artırmasını ve ekonomiye katkı sağlamasını diliyorum. Güzel bir hafta oldu. Bizde, bu haftayı anlamlı kılmak için öğrencilerimizle birlikte bir kutlama yaptık” dedi. Etkinlikte görev alan öğrenciler büyük coşku yaşadı. Turizm ve Otel İşletmeciliği öğrencilerinden Neriman Polat, “Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Turizm etkinliği yaptık. Ben çiğ köfte yaptım. İçli köfte ve mercimek köftesi yaptım. Bu etkinlikte görev almaktan çok mutluyuz” dedi. Fadime Yüksel de, “Okulumuz öğrencileri lezzetler tatsın diye.yemekler yaptım. İnşallah, etkinliklerimiz böyle devam eder. Etkinliklerimiz, hem bizim için eğlence hem de okulumuzun iş aktivitesi olduğu için güzeldi” dedi. İpek Çolak ise, “Biz bu gün takılar yaptık. Kendi el emeğimizi satıyoruz. Öğrencilerimize büyük katkısı olduğu için bütün hocalarıma teşekkür ediyorum” dedi.