Burhaniye'de uyuşturucuya geçit yok

Burhaniye ilçesinde, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyon Toplantısı Kaymakam Hüseyin Öner'in başkanlığında yapıldı.

Kaymakamlık salonunda düzenlenen toplantıya Garnizon Komutanı vekili yüzbaşı Ümit Gökçe, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Serkan İrez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen ve uyuşturucu ile mücadelede görevli kamu kurum müdürleri katıldı. İlçede uyuşturucu ile mücadele alanında yapılan çalışmaların ayrıntılı şekilde ele alındığı toplantıda, uyuşturucu ile mücadelede yapılacak önleyici faaliyetler konuşuldu. Kontrolü sağlayacak denetleme çalışmaları, eğitimler ve sosyal uyum çalışmaları ile tedavi hizmetleri konuları masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Öner, “Uyuşturucu ile mücadele tüm kurumların koordineli bir şekilde ortak çalışmasıyla başarıya ulaşacaktır. Toplum için büyük tehlike arz eden bu tür bağımlılıklarla mücadelede sorumluluk almak gerekir. Uyuşturucu ile mücadele komisyonumuzla, kamu görevlilerimizle ve bilinçli vatandaşlarımızla uyuşturucu ve madde bağımlılıklarına topyekün karşı duracağız” dedi.