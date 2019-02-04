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Burhaniye'de vatandaşlar çay yerine süt içmeye başladı

Burhaniye ilçesinde, kış aylarının girmesiyle birlikte kahvehanelerde daha çok süt içilmeye başlandı.

Çay ile sütü aynı fiyattan sattıklarını anlatan Emin Karadağ, kış aylarında süt satışının arttığını söyledi.


Kahvehanelerde son yıllarda başlayan süt servisi ilgi gördü. İlçedeki pek çok kahvehane ve çay ocağında satılan sıcak süt ilgi gördü. Atatürk Caddesinde Avcılar Kulübünde başlatılan süt servisi ilgi gördü. Pek çok müşterinin sütü tercih ettiğini anlatan görevlilerden Emin Karadağ, “Çayın yanında süt servisi de yapıyoruz. Özellikle kış aylarında süte olan ilgi artıyor. Sütü de çayı da 1 liradan satıyoruz. Günde 20-25 litre süt tüketiliyor. İlgiden memnunuz” dedi. Sütü tercih ettiklerini anlatan Sinan Kul'da, “Kahvehanelerde süt bulunması iyi oldu. Bende çoğunlukla süt içiyorum. Bu uygulama süt tüketimini de artıracaktır” dedi.

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