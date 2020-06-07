Burhaniye'de Vefa Sosyal Destek Guruplarından yardım seferberliği

Alışveriş, gıda, sağlık ve temizlik maddelerinin temini, bankacılık ve PTT işlemlerinin yerine getirilmesi gibi birçok ihtiyacı karşılamaya devam eden Sosyal Vefa Destek Grubu ekipleri takdir topladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve PTT personellerinden oluşan Sosyal Vefa Destek Grubu ekipleri 5-6 Haziran tarihlerinde, 2022 sayılı yasa kapsamında ödenen yaşlılık maaş ödemelerini 305 vatandaşın ikametinde bizzat gerçekleştirdi.

Konuyu değerlendiren Kaymakam Hüseyin Öner, "İhtiyaçlarını temin için kimsesi bulunmayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın hizmetinde olan Burhaniye Kaymakamlığı Sosyal Vefa Destek Grubu ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ederken vatandaşlarımız taleplerini 7 gün 24 saat boyunca 112, 155, 156 ve Vefa Sosyal Destek Grubunun 422 20 99 nolu İletişim Hattına iletmeye devam etsinler. #EvdekalBurhaniye diyoruz, “Siz Evde Kalın Biz Getirelim Diyoruz.” dedi.