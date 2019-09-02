Burhaniye'de Yabancılar Karpuzu kazandırdı

Karpuzun kilosunu 1 lirada sattığını anlatan çiftçi İsmail Bayın, verimden de fiyattan da memnun olduğunu söyledi.

İlçeye 15 kilometre uzaklıkta, karpuzu ile ünlü kırsal Yabancılar mahallesinde karpuz ekimi yapan vatandaşların yüzü güldü.

15 dekar alanda karpuz ektiğini bildiren Bayın, susuz alanda yetişen ürünün lezzetinin çok farklı olduğunu söyledi. 54 yaşındaki İsmail Bayın`ın ürettiği karpuzlar ilgi gördü. Sezon başından bu yana karpuz sattığını bildiren 3 çocuk babası Bayın, “15 dekarlık alanda ektiğim karpuz çok iyi ürün verdi. Susuz alanda olmasına karşın verim oldukça iyi oldu. Karpuzlar büyük olmamasına rağmen çok tatlı. Kilosunu 1 liradan satıyorum. Bir alan tekrar alıyor. Karpuz sayesinde cebimiz para gördü” dedi.