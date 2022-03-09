Burhaniye'de yağmur bulutları kartpostallık görüntüler oluşturdu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, iki gündür etkili olan yağıştan sonra şehir siyah bulutlarla kaplandı. Görüntülenen manzara, kartpostallık fotoğraflar ortaya çıkarttı.

Dünden beri devam eden yağmur sabah saatlerinde yer yer etkisini yitirirken, gökyüzündeki bulutlar da kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sabah saatlerinde oluşan manzara birçok kişi tarafından fotoğraflandı.

Burhaniye'de kışın geri geldiğini anlatan 60 yaşındaki Kemal İşi, “Bu sene yağışlar bol oldu. İki günden beri de yağış var. Bu sabah yağış durdu. Bu arada Madra Dağı üzerinde oluşan yağmur bulutları da kartpostallık görüntüler oluşturdu. Biz de bol bol fotoğraf çektik” dedi.