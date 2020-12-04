İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniye'de yağmur duası yapıldı

Burhaniye ilçesinde, sonbaharın kurak geçmesi üzerine yağmur duası yapıldı.

Ören Camiinde Cuma namazı sonrası yapılan duaya yüzlerce vatandaş katıldı.


Ören Camiinde bir araya gelen vatandaşlar, Cuma namazı sonrası yapılan yağmur duasına katıldı. Ören Camii imam Kadir Özdemir'in yaptığı duaya amin diyen vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Yöre de büyük kuraklık yaşandığını anlatan Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Daman, “Ekim ayından bu yana yağmur düşmedi. Böyle olunca zeytinler küçüldü. Çiftçi buğdayını ekemedi. Yağmur için hep dua ediyoruz. Ören cami imamı Kadir Özdemir ve duaya katılan vatandaşlara teşekkür ediyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.