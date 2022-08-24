Burhaniye'de yağmur etkili oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu. Sağanak şeklinde düşen yağmur, özelikle zeytin üreticilerini sevindirirken, sürücülere de zor anlar yaşattı.

Burhaniye'de akşam saatlerinde başlayan yağmur bazı yolları göle çevirirken, sürücülere zor anlar yaşattı. Aylardır beklenen yağış zeytin üreticileri başta olmak üzere çiftçileri sevindirirken, sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı yollarda biriken sular yüzünden araçlar ilerlemekte zorluk çekti.