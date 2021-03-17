Burhaniye'de yağmur suyu ekibi 24 saat görevde

Ekipler, ilçe genelinde yaşanan tüm olumsuzluklara anında müdahale etti. Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve dolu yağışı Burhaniye'de gece boyunca etkili oldu.

Aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanakta, Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri sabaha kadar yağmursuyu çalışmaları yaptı. Yağmur devam ettiği sürece ekiplerin alanda çalışmalarının devam edeceği açıklandı İlçeye her yağmur yağdığında gece gündüz demeden önleme ve kanal açma faaliyetlerine başlayan ekipler, dün gece şiddetli yağan yağmurda da ilçe sokaklarında çalışmalar yaptı. Yağmur yağışları sonucu kanallarda ve mazgallarda oluşan tıkanıklıkları açarak, oluşabilecek su baskınlarının önlemek için gece boyu çalışan ekipler sabaha kadar çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Gündüz de devam eden yağışın gece tekrar etkisini devam ederek göstereceği öğrenilirken temizlik işleri ekipleri saha da 24 saat aralıksız olarak çalışmalarına devam edecek. Özellikle yağmurdan kaynaklı yaprakların, mazgal ve kanal girişlerini tıkayarak su gidişini engellemesinin önüne geçilen çalışmalarda, su gider borularında oluşan çamur ve balçıklarda aralıksız temizlendi. Yollarda biriken sel sularının tahliyesini sağlayarak su akışını sağlayan ekipler, ayrıca mazgal ve kanalların bakım ve onarımını da yaptı. Gece boyu çalışmalarla ilgili ekiplerle birlikte teyakkuzda olan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Yağmursuyu çalışmalarında gece boyu aralıksız çalışan ekiplere teşekkür ediyorum. Halkımızın mağduriyeti noktasında Burhaniye Belediyesi olarak 7 gün 24 saat görevdeyiz” dedi.