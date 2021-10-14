Burhaniye'de yağmur zeytinciyi sevindirdi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, iki günden beri aralıklarla düşen yağmur zeytin üreticilerini sevindirdi. Kurak bir yaz geçirdiklerini anlatan Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, yağmurun zeytinde kaliteyi artıracağını söyledi.

Burhaniye'de yaklaşık 4 aydan bu yana yaşanan kuraklık son günlerde düşen yağmurlarla sona erdi. Kuraklık üzerine çok sayıda vatandaşa yağmur duasına çıkarken, iki günden bu yana düşen yağmurlar zeytinde umutları artırdı. Yağmurlarla birlikte zeytinlerin irileşmeye başlayacağını anlatan Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, “Yöremizde kurak bir yaz yaşandı. Zeytinci yağmur bekliyordu. Allah, yağmur verdi. Bu günden itibaren yeşil zeytin hasadı başlayacak. Yörede elekler kurularak yeşil alımına başlanacak. Bu da zeytincinin cebinin para görmesi demektir. İnşallah, zeytinyağı da iyi para ederse zeytincinin yüzü güler. Yağmur bizi sevindirdi” dedi.